Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги сборов в интервью пресс-службе клуба.

— Венец, цель игры — это гол, — приводит официальный сайт ЦСКА слова Гончаренко. — Мы много работаем для того, чтобы хорошо атаковать. На мой взгляд, мы стали гораздо лучше в позиционном нападении, хотя совершенству нет предела. Важно, что у нас появилась «химия», все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию «химии», и сейчас оно пришло. Но дифирамбы петь пока не хочется, оценку нам даст чемпионат.

Армейцы возобновят сезон домашним матчем против «Урала» в рамках 20-го тура чемпионата России. Встреча состоится 29 февраля, начало — в 14.00 по московскому времени.