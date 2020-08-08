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Виктор Гончаренко: «Гайч может выйти против «Химок» по мере надобности»

15:48
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 1-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21 против «Химок».

— Есть такое чувство, что чемпионат не заканчивался, что он продолжается, — сказал в эфире «Матч Премьер» Гончаренко. — Усталости не чувствуется, это, наверное, самое главное.

— Какие задачи решали в товарищеском матче с «Ротором»?

— Самое важное, чтобы мы не теряли игровой тонус. Посмотрели разные сочетания, хотя изменений было немного. Было важно поддерживать плавный переход из одного чемпионата в другой.

— Когда вернулись легионеры из дальнего зарубежья, в каком они состоянии?

— Мы решили сохранить прежний состав и решили дать приоритет тем игрокам, которые находились в тонусе.

— Каково состояние Гайча? Он сегодня на скамейке запасных.

— Да, он сегодня есть в заявке. По мере надобности он может выйти на поле. Те качества, которые мы видели у него на видео, он подтвердил на тренировках. Если понадобится, можем его выпустить сегодня.

Химки — ЦСКА

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