Виктор Гончаренко: «Дзагоев придавал стройности атакам ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил победу в товарищеском матче над СКА (5:1).

— Наша задача, как всегда, заключалась в том, чтобы дать игровую практику футболистам, которые ее получают меньше, — приводит официальный сайт ЦСКА слова Гончаренко. — Они ее получили. Великолепное поле для такой поры. Если в первом тайме, где мы хорошо сыграли по счету, был Дзагоев, который придавал стройности и осмысленности нашим атакам, то во втором опорные полузащитники не смогли в должной мере вести игру. Крупный счет, болельщикам не было скучно, но после перерыва могли действовать острее. В простых ситуациях теряли мяч и в центре поля, и в полуфланговых зонах, поэтому игра шла без того ритма, который нам нужен. Это можно понять, потому что основная задача данной группы футболистов — получить игровую практику.

— Была ли установка сразу огорошить соперника забитыми мячами?

— Нет, мы даже не говорили о том, как действует СКА, отталкивались от своей игры. Если соперник позволяет нам забирать мячи на его половине поля и хорошо прессинговать, мы это делаем.

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