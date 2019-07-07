Виктор Гончаренко: "ЦСКА может играть и в два, и в три защитника"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о тактике команды и собственных амбициях.

– Как ЦСКА будет играть в новом сезоне?

– Был достаточно короткий период подготовки. Ушел Бекао, пришел Шарлия. Лучше всего, если будет одна схема, но пока идет поиск. У нас изучены две схемы. Можем играть и в два, и в три защитника. Но у нас есть суператакующий защитник Мариу Фернандес и иногда ему нужно развязывать руки. Так что в зависимости от матчей будут отличия

– Нет ли желания попробовать свои силы в Европе?

– Очень доволен своей работой в ЦСКА. Конечно, нужно планировать карьеру. Но пока я в ЦСКА. А если говорить об отсутствии наших тренеров за рубежом, то яркий пример – Леонид Слуцкий. Нужны иностранные языки и понимание чемпионатов, в которых работаешь. (Ярослав Сусов)