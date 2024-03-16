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16 марта, 14:59

Давила: «Возможно, у ЦСКА нет опытных игроков, но у нас все равно длинная скамейка»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Виктор Давила оценил перспективы команды в борьбе за чемпионство в РПЛ с учетом глубины состава красно-синих.

«Команда очень хорошо подготовилась в предсезонный период, который был очень долгим. У нас длинная скамейка запасных. Возможно, в ней нет опытных игроков, но в команде достаточно футболистов. Все ждут своего шанса, все работают, чтобы внести свой вклад, потому что мы все сосредоточены на одной цели и будем бороться для ее достижения на протяжении всей дистанции в чемпионате», — приводит слова Давилы Metararings.ru.

После 20-ти туров РПЛ ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. На первой строчке находится «Зенит» с 40 баллами.

Источник: Metararings.ru
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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 - : -
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