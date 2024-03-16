Давила: «Возможно, у ЦСКА нет опытных игроков, но у нас все равно длинная скамейка»

Нападающий ЦСКА Виктор Давила оценил перспективы команды в борьбе за чемпионство в РПЛ с учетом глубины состава красно-синих.

«Команда очень хорошо подготовилась в предсезонный период, который был очень долгим. У нас длинная скамейка запасных. Возможно, в ней нет опытных игроков, но в команде достаточно футболистов. Все ждут своего шанса, все работают, чтобы внести свой вклад, потому что мы все сосредоточены на одной цели и будем бороться для ее достижения на протяжении всей дистанции в чемпионате», — приводит слова Давилы Metararings.ru.

После 20-ти туров РПЛ ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. На первой строчке находится «Зенит» с 40 баллами.