Виктор Булатов: «Маслов может добраться до основы «Спартака»

Экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов рассказал, кто в ближайшее время способен добраться до основы.

— Маслов. 19 лет, правый защитник. На мой взгляд, сейчас он ни в чем не уступает Ещенко и Рассказову, — отметил Булатов. — Хорошие перспективы у 18-летнего опорного хава Бакалюка. А его ровесник Маркитесов уже поедет с основой на первый сбор в Абу-Даби. Мальчишка очень интересный. Универсал, может закрыть любую позицию хоть в полузащите, хоть в обороне.

Мне кажется, из Димы получится классный защитник. Крайний либо центральный. Он прекрасно читает игру, скоростной, техничный, работоспособный. Прибавит в отборе, устранит тактические пробелы — вообще цены не будет. (Александр Кружков)

Виктор Булатов: «Бакаев-младший — большая потеря для «Спартака»