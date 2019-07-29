"Везде, где мы были, пили чифир". Мамаев и Кокорин - о заключении

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев признались, что уже привыкли к тюремной жизни и ее особенностям и даже могут спокойно пить чифир. Они отбывают заключение в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области.

– Арестанты приняли по-доброму. Всем интересно было с нами поговорить, так что в первое время "голова кипела", – рассказал Мамаев в интервью "Московскому комсомольцу".

Чифир пить научились. Пробовали его еще в "Бутырке". Везде, где мы были, пили чифир. Сначала нам заваривали, потом мы сами научились. Никакого секрета там нет – чай и кипяток.