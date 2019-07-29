19:10 | Футбол — РПЛ

"Везде, где мы были, пили чифир". Мамаев и Кокорин - о заключении

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев признались, что уже привыкли к тюремной жизни и ее особенностям и даже могут спокойно пить чифир. Они отбывают заключение в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области.

– Арестанты приняли по-доброму. Всем интересно было с нами поговорить, так что в первое время "голова кипела", – рассказал Мамаев в интервью "Московскому комсомольцу".

Чифир пить научились. Пробовали его еще в "Бутырке". Везде, где мы были, пили чифир. Сначала нам заваривали, потом мы сами научились. Никакого секрета там нет – чай и кипяток.

 

Дополнительная информация

https://www.mk.ru/social/2019/07/29/zhizn-mamaeva-i-kokorina-v-kolonii-razdeli-dogola-nalili-chifira.html

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