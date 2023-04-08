Ветеран ЦСКА поздравил Игоря Акинфеева с днем рождения: «Он у меня на главном месте»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» поздравил вратаря красно-синих Игоря Акинфеева с днем рождения.

В субботу, 8 апреля голкиперу исполнилось 37 лет.

«С удовольствием его поздравлю. Я даже не ожидал, что ему 37. Я думал, ему 33-35. Молодец, обычно в таком возрасте уже заканчивают. Здорово, что он держит себя в такой форме, что он любит футбол и предан армейскому клубу. Я бы пожелал ему здоровья. Большой спорт — это не для здоровья. За собой надо обязательно следить. Желаю ему, чтобы он жил долго и счастливо. И самое главное — не болел. Я люблю его за преданность армейскому клубу и за то, что он такой великолепный вратарь. После яшинского периода я лучше не встречал. Акинфеев у меня на главном месте», — сказал Пономарев «СЭ».

37-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе армейцев он шесть раз выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России, семь раз завоевывал Суперкубок страны и один раз — Кубок УЕФА.

На счету голкипера 840 матчей за всю карьеру: 729 за ЦСКА и 111 за сборную России.