Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о выступлении за петербургский клуб.

«Когда я прибыл в «Зенит» после предсезонной подготовки, команда оказалась сильнее, чем я предполагал. У меня были шансы сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов, и я выиграл свое место в стартовом составе. У «Зенита» уже есть традиция брать бразильских игроков, так что они очень хотели подписать меня.

Проект клуба заключается не только в том, чтобы выигрывать в чемпионате России, но и бороться с лучшими клубами в Европе в Лиге чемпионов. К сожалению, в этом сезоне мечта о выходе в плей-офф не осуществилась, но теперь наша цель – чемпионат России», – приводит слова Вендела O Dia.