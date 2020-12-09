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Вендел: «Проект «Зенита» — бороться с лучшими клубами в Европе»

21:05
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Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о выступлении за петербургский клуб.

«Когда я прибыл в «Зенит» после предсезонной подготовки, команда оказалась сильнее, чем я предполагал. У меня были шансы сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов, и я выиграл свое место в стартовом составе. У «Зенита» уже есть традиция брать бразильских игроков, так что они очень хотели подписать меня.

Проект клуба заключается не только в том, чтобы выигрывать в чемпионате России, но и бороться с лучшими клубами в Европе в Лиге чемпионов. К сожалению, в этом сезоне мечта о выходе в плей-офф не осуществилась, но теперь наша цель – чемпионат России», – приводит слова Вендела O Dia.

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