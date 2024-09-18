Веллитон назвал трех лучших партнеров по «Спартаку»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон назвал «СЭ» лучших партнеров по московскому клубу.

«Павлюченко, Алекс и Баженов» — сказал Веллитон «СЭ».

Бразильский футболист выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Форвард забил 61 гол и сделал 19 результативных передач в 133 матчах за красно-белых.

В 2023 году форвард завершил карьеру.