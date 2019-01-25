Великолепный гол Баринова вывел "Локомотив" вперед в матче с "Ростовом"

"Локомотив" открыл счет в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Ростова". На 47-й минуте гол забил полузащитник Дмитрий Баринов.
Защитник Михаил Лысов навесил на дальнюю штангу, а Баринов нанес точный удар боковыми ножницами.
📹 Красавец-гол забивает Дмитрий Баринов на 47-й минуте встречи!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 25 января 2019 г.
💻 Трансляция #РостовЛоко: https://t.co/uwAGAN5BAj
📺 #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/OrTyFHDNqU
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