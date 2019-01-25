Великолепный гол Баринова вывел "Локомотив" вперед в матче с "Ростовом"

"Локомотив" открыл счет в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Ростова". На 47-й минуте гол забил полузащитник Дмитрий Баринов.

Защитник Михаил Лысов навесил на дальнюю штангу, а Баринов нанес точный удар боковыми ножницами.

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