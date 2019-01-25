22:36 25 января | Футбол — РПЛ

Великолепный гол Баринова вывел "Локомотив" вперед в матче с "Ростовом"

Обсудить
1

"Локомотив" открыл счет в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Ростова". На 47-й минуте гол забил полузащитник Дмитрий Баринов.

Защитник Михаил Лысов навесил на дальнюю штангу, а Баринов нанес точный удар боковыми ножницами.

 

Ростов - Локомотив

Все о турнире в Катаре: регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица 

Опрос

Кто станет чемпионом России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ