«Великий Ти». Самое быстрое удаление в истории чемпионатов России

26 апреля 2009 года нападающий «Кубани» Александр Тихоновецкий в матче 6-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива» (1:0), который прошел в Краснодаре, заработал удаление на 60-й минуте игры. Тихоновецкий ударил соперника после остановки игры.

Форвард установил рекорд по наименьшему количеству времени, проведенному на поле в матче чемпионата России по причине прямого удаления.

Тихоновецкий вышел на замену на 58-й минуте, но уже на 60-й получил красную карточку за удар ногой защитника железнодорожников Родолфу.

Таким образом, на поле форвард провел всего две минуты. До этого рекорд принадлежал бывшему защитнику «Локомотива» Геннадию Нижегородову, который в одном из матчей до удаления сыграл всего четыре минуты.