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ВЭБ раскрыл сумму сделки о приобретении ЦСКА

20:07
Стадион ЦСКА &quot;ВЭБ-Арена&quot;. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион ЦСКА &quot;ВЭБ-Арена&quot;. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ВЭБ.РФ приобрел 77,64 процента АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» за 18 миллиардов рублей, сообщает РБК.

За указанную сумму ВЭБ приобрел 9595 обыкновенных акций за вышеуказанную сумму. Одновременно ЦСКА осуществил досрочное погашение в той же сумме ранее предоставленных госкорпорацией кредитов.

В отчетности указано, что к настоящему моменту ВЭБ ведет определение справедливой стоимости активов, обязательств и условных обязательств приобретенного актива. «АО «ПФК ЦСКА» было приобретено в целях повышения его рыночной стоимости», — говорится в документе.

ВЭБ и ЦСКА объявили о закрытии сделки в апреле. Госкорпорация приобрела 77,63 процента акций, став его основным владельцем

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5ed1391d9a794786241d14d1?ruid=UET9B14l4pBR3FulAwyOAg==

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