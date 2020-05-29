ВЭБ раскрыл сумму сделки о приобретении ЦСКА

ВЭБ.РФ приобрел 77,64 процента АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» за 18 миллиардов рублей, сообщает РБК.

За указанную сумму ВЭБ приобрел 9595 обыкновенных акций за вышеуказанную сумму. Одновременно ЦСКА осуществил досрочное погашение в той же сумме ранее предоставленных госкорпорацией кредитов.

В отчетности указано, что к настоящему моменту ВЭБ ведет определение справедливой стоимости активов, обязательств и условных обязательств приобретенного актива. «АО «ПФК ЦСКА» было приобретено в целях повышения его рыночной стоимости», — говорится в документе.

ВЭБ и ЦСКА объявили о закрытии сделки в апреле. Госкорпорация приобрела 77,63 процента акций, став его основным владельцем