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ВЭБ приступил к поиску инвесторов для ЦСКА

12:00
ВЭБ ищет инвесторов для ЦСКА. Фото Александр Федоров, "СЭ"
ВЭБ ищет инвесторов для ЦСКА. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Первый заместитель председателя ВЭБ Михаил Кузовлев заявил, что госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в ЦСКА. ВЭБ станет владельцем 75 процентов акций клуба по итогам сделки.

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— Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет, — цитирует Кузовлева РБК-Спорт. — Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях. Сделка улучшает финансовые показатели самого клуба, делает возможным привлечение в этот актив инвесторов. До этого инвесторы не хотели идти в актив с такой большой долговой нагрузкой

Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение, — добавил представитель ВЭБа. — У нас определена долгосрочная совместная стратегия с ЦСКА, как в партнерстве сделать этот клуб доходным. Так что это позволит ВЭБу заработать как инвестору.

В текущем сезоне ЦСКА с 34 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы вылетели из Лиги Европы, заняв четвертую строчку в турнирной таблице группы H с 5 баллами.

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5e288c519a794728b0d34241

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