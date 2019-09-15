«Вдарим рок в этой Ростоши». Баннер фанатов «Рубина»
14:28
Фанаты «Рубина» продемонстрировали баннер на гостевом матче девятого тура чемпионата России против «Оренбурга». «Вдарим рок в этой Ростоши», — говорится на нем.
???#ОренбургРубин | #FCRK pic.twitter.com/BQThoZ8Qwr— «Рубин» Казань (@fcrk) September 15, 2019
Также фанаты показали изображение главного героя фильма «Маска». Фраза «Вдарим рок в этой дыре» принадлежит основному персонажу фильма, которого сыграл Джим Керри.
Стадион «Оренбурга» расположен в поселке Ростоши на окране города.
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