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«Важная победа». Кокорин — о первом голе за «Спартак»

13:05
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин опубликовал новый пост в Instagram после победы в 11-м туре Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (3:2).

«Важная победа, плюс мой первый гол за «Спартак». Браво, парни», — написал Кокорин.

Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram

Нападающий перешел в «Спартак» в августе 2020 года и провел в этом сезоне 3 матча в РПЛ.

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