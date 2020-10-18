«Важная победа». Кокорин — о первом голе за «Спартак»
Форвард «Спартака» Александр Кокорин опубликовал новый пост в Instagram после победы в 11-м туре Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (3:2).
«Важная победа, плюс мой первый гол за «Спартак». Браво, парни», — написал Кокорин.
Нападающий перешел в «Спартак» в августе 2020 года и провел в этом сезоне 3 матча в РПЛ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.