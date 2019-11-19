«Васку да Гама» отказал ЦСКА в продлении аренды Лукаса Сантоса? Комментарий Романа Бабаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию бразильских СМИ о том, что «Васку да Гама» отказал армейцам в продлении аренды полузащитника Лукаса Сантоса. По данным O Globo, бразильский клуб настаивает на полноценном трансфере с суммой компенсации в 2,5 миллиона евро.

20-летний атакующий хавбек принял участие в пяти официальных играх москвичей (во всех выходил на замену), но результативными действиями не отметился.

— Эта информация не соответствует действительности, — сказал Бабаев. (Виталий Айрапетов)

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