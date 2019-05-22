Василий Кикнадзе: "По Фернандешу и Денисову подвижек нет"

После победы в Кубке России генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе​ ответил на вопрос по летней селекции.

– Мы уже было определились по всем позициям, но за последний месяц некоторые ребята нас удивили в хорошем смысле своей игрой, – сказал Кикнадзе. – Думаем, что делать. В любом случае, скоро на совете директоров клуба придем к общему знаменателю.

– Есть ли новости по ситуации с Фернандешем и Игорем Денисовым?

– Пока нет. (Вячеслав Короткин)

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