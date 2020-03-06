Василий Кикнадзе: «Настроение у Смолова было пасмурным»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, был ли конфликт между главным тренером команды Юрием Семиным и нападающим Федором Смоловым. Минувшей зимой форвард был отдан в аренду «Сельте».

— А был ли конфликт между Семиным и Смоловым?

— Я бы не назвал это конфликтом. Что мы понимаем под конфликтом? Они дерутся?

— Такое впечатление, что Смолов не до конца вписывается в схему игры Семина.

— Ну это же не конфликт. Сказал бы, что настроение у Федора было пасмурным. И это просматривалось по отношению к тренировкам. Но все, что было пасмурным, давайте оставим между игроком и тренером. Это их отношения. Я знаю, что случилось, поэтому позицию Федора со словами: «Давайте, отпустите меня», принял полностью.

Считаю, что в том состоянии, в котором находится Федор, у него впереди еще прекрасная карьера. У нас или в Испании, не знаю. Дай бог ему удачи. Я, конечно, слежу за ним, как болельщик. (Елена Григорьевская)

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