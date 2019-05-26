Василий Кикнадзе: "Лига чемпионов сидит занозой в наших сердцах"

Члены совета директоров "Локомотива" и генеральный директор Василий Кикнадзе открыли памятную табличку на паровозе возле "РЖД-Арены" в честь выигрыша 10-го Кубка страны в истории клуба. Мероприятия состоялось в преддверии матча 30-го тура чемпионата России с "Уфой"​.

– Кубок – серьезное дело, но Лига чемпионов сидит занозой в наших сердцах, – сказал Кикнадзе. – Ребята переживают, они хотят и могут доказать, что достойны большего. И мы уверены, что это им по силам. От результата сегодняшнего матча зависит то, какой будет их дорога в этой Лиге чемпионов. Пожелаем им сегодня удачи!

– Места на паровозе еще есть? Нужно оставить место для большой таблички еврокубка. Лиги Чемпионов или Лиги Европы, – отметил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков. – Поэтому давайте вместе поддерживать нашу любимую команду. Вместе будем биться, и успех к нам придет. (Антон Гура)

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