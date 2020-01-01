Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал о возможном месте продолжении карьеры.

— Чтобы оказаться в ЦСКА, нужно предложение, — сказал Березуцкий в программе «Инсайдеры» на «Матч Премьер». — Я вообще хочу в «Манчестер Сити». Или в «Майами»... Но сначала нужно получить предложение. Мы можем говорить о чем угодно, но пока предложения нет.

Табу? «Спартак» — сразу нет. Но, думаю, им и самим это в голову не придет. Ты не можешь быть «конем» в течение 15 лет, любить этот клуб, а потом перейти в другую команду. По мне, это предательство.