Василий Березуцкий: «Кто следующий может уехать в Европу? Черчесов, Семак, Гончаренко»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью «СЭ» отметил, что в ближайшем будущем российский тренеры могут еще поработать в Европе. Россиянин ранее работал в «Витессе» в тренерском штабе Леонида Слуцкого.

— История российских тренеров в Европе теперь прервалась на долгий срок?

— Надеюсь, что нет.

— Кто же может уехать в Европу?

— Черчесов, Гончаренко, Семак. Если они захотят попробовать свои силы, то почему нет? Причем у Станислава Саламыча и Сергея Богданыча, насколько понимаю, нет проблем с языками. Виктору Михайловичу в этом плане будет тяжело. А Юрию Палычу Семину по сути это, уже, наверное, и не нужно (улыбается). (Виталий Айрапетов)

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