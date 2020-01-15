Василий Березуцкий: «Кто следующий может уехать в Европу? Черчесов, Семак, Гончаренко»
05:20
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью «СЭ» отметил, что в ближайшем будущем российский тренеры могут еще поработать в Европе. Россиянин ранее работал в «Витессе» в тренерском штабе Леонида Слуцкого.
— История российских тренеров в Европе теперь прервалась на долгий срок?
— Надеюсь, что нет.
— Кто же может уехать в Европу?
— Черчесов, Гончаренко, Семак. Если они захотят попробовать свои силы, то почему нет? Причем у Станислава Саламыча и Сергея Богданыча, насколько понимаю, нет проблем с языками. Виктору Михайловичу в этом плане будет тяжело. А Юрию Палычу Семину по сути это, уже, наверное, и не нужно (улыбается). (Виталий Айрапетов)
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