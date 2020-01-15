РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Василий Березуцкий: «Кто следующий может уехать в Европу? Черчесов, Семак, Гончаренко»

05:20
Василий Березуцкий. Фото Reuters
Василий Березуцкий. Фото Reuters
Теги:

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью «СЭ» отметил, что в ближайшем будущем российский тренеры могут еще поработать в Европе. Россиянин ранее работал в «Витессе» в тренерском штабе Леонида Слуцкого.

— История российских тренеров в Европе теперь прервалась на долгий срок?

— Надеюсь, что нет.

— Кто же может уехать в Европу?

— Черчесов, Гончаренко, Семак. Если они захотят попробовать свои силы, то почему нет? Причем у Станислава Саламыча и Сергея Богданыча, насколько понимаю, нет проблем с языками. Виктору Михайловичу в этом плане будет тяжело. А Юрию Палычу Семину по сути это, уже, наверное, и не нужно (улыбается). (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Березуцким читайте — здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир