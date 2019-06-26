Вартапетов рассказал о травме Айртона

Глава медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов заявил, что защитник Айртон, скорее всего, избежал тяжелой травмы. Бразилец врезался в рекламный щит во время игры Кубка Париматч Премьер против "Ростова" (0:2) и разбил лицо.
Отлёт Айртона, жесть pic.twitter.com/WU8wFRBwVf— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 26 июня 2019 г.
- Надеемся, что с Айртоном все нормально и удалось избежать серьезных травм, - сказал Вартапетов. - Понадобится сейчас некоторое время, но думаем, тяжелой травмы удалось избежать. Ушиб? Надеемся, что да. (Дмитрий Зеленов)
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