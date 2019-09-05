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Вартапетов покидает «Спартак»

16:18
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Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов покидает свой пост, информирует пресс-служба клуба.

Вартапетов пришел в команду в декабре 2008 года, став врачом первой команды красно-белых, а в 2013-м возглавил созданный тогда медицинский департамент.

— Хочу поблагодарить клуб, футболистов и весь персонал за счастье работать вместе, — приводит пресс-служба клуба слова Вартапетова. — Остаюсь навсегда болельщиком «Спартака», желаю возрождения и скорейшего завоевания очередных титулов. Прошу всех объединиться, забыть глупые обиды и вместе двигаться только вперед. С чистой совестью оставляю лучшую в России медицинскую службу и надеюсь на новые, свежие силы квалифицированных специалистов!

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