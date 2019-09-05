Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов покидает свой пост, информирует пресс-служба клуба.

Вартапетов пришел в команду в декабре 2008 года, став врачом первой команды красно-белых, а в 2013-м возглавил созданный тогда медицинский департамент.

— Хочу поблагодарить клуб, футболистов и весь персонал за счастье работать вместе, — приводит пресс-служба клуба слова Вартапетова. — Остаюсь навсегда болельщиком «Спартака», желаю возрождения и скорейшего завоевания очередных титулов. Прошу всех объединиться, забыть глупые обиды и вместе двигаться только вперед. С чистой совестью оставляю лучшую в России медицинскую службу и надеюсь на новые, свежие силы квалифицированных специалистов!

Михаил Вартапетов покидает «Спартак»



Наш клуб благодарит доктора Вартапетова за профессиональный труд и заботу о здоровье спартаковцев, которую он проявлял на протяжении десяти с лишним лет. Желаем Михаилу Гургеновичу успехов в дальнейшей карьере!https://t.co/oE0CRFgETr pic.twitter.com/Wue7dJphJv — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 сентября 2019 г.

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