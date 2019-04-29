Как стало известно "СЭ", руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов может покинуть свою должность после окончания сезона-2018/19. Претензии к специалисту заключаются в том, что зачастую травмированным игрокам ставятся неверные диагнозы, что приводит к неправильным методикам лечения.

Изначально неверный диагноз был поставлен защитнику Николаю Рассказову, который травмировался во встрече 24-го тура чемпионата России с "Енисеем" (2:0, 21 апреля). 21-летний игрок выбыл до конца сезона.

В понедельник в СМИ появилась информация, что бывший врач "Спартака" Вадим Трифонов может стать гендиректором клуба, которую он сам же опроверг. По данным "СЭ", Трифонов уже около месяца работает в московской команде, причем в должности, не связанной с медицинским штабом команды. (Вячеслав Короткин)

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