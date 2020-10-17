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Варела будет выступать в «Динамо» под вторым номером

17:18
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Защитник «Динамо» Гильермо Варела будет выступать в команде под вторым номером.

— В сборной я выступал под четвертым номером, в «Копенгагене» под вторым, — приводит слова Варелы официальный сайт клуба. — Но я не придаю этому большое значение, в принципе, мог выбрать и 44-й. Гораздо важнее для меня — показать в «Динамо» свой уровень и качественную игру.

17 октября «Динамо» объявило об аренде Варелы у «Коменгагена» до конца сезона.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15857

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