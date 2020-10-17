Варела будет выступать в «Динамо» под вторым номером
Защитник «Динамо» Гильермо Варела будет выступать в команде под вторым номером.
— В сборной я выступал под четвертым номером, в «Копенгагене» под вторым, — приводит слова Варелы официальный сайт клуба. — Но я не придаю этому большое значение, в принципе, мог выбрать и 44-й. Гораздо важнее для меня — показать в «Динамо» свой уровень и качественную игру.
17 октября «Динамо» объявило об аренде Варелы у «Коменгагена» до конца сезона.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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