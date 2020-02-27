ВАР будут следить за действиями вратарей при пенальти

Как сообщил руководитель проекта по внедрению ВАР в российском футболе Леонид Калошин, по сравнению с первой частью сезона в работе видеоарбитров произойдут несколько изменений.

Одно из них коснется соблюдения процедуры выполнения 11-метрового удара. ВАР вмешивается, если у него есть доказательство (соответствующий повтор), что вратарь парировал удар, явно сойдя с линии ворот. То же самое относится к очевидному забеганию игроков в штрафную площадь до удара. Таковы требования УЕФА с этого года. (Александр Бобров)