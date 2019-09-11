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Вандерсон — лучший игрок «Краснодара» в августе

18:00
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Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон признан лучшим игроком клуба в августе. Он набрал 24,4% голосов, в опросе приняли участие более 4000 респондентов. Вторым стал Магомед-Шапи Сулейманов (16,51%), третий — Матвей Сафонов (15,91%).

В августе в чемпионате России Вандерсон забил «Тамбову» (2:0) и «Уралу» (4:2). В лиге чемпионов отметился результативными передачами во встречах против «Порту» (3:2) и «Олимпиакоса» (1:2).

Бразильский хавбек «Краснодара» Вандерсон хотел бы выступать за сборную России

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