Новиков: «Надеюсь, что «Ахмат» не будет часто фолить, чтобы срывать атаки ЦСКА»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от матча красно-синих против «Ахмата» в 10-м туре чемпионата России.

«Будет ли сложно ЦСКА? А когда бывает легко сейчас в РПЛ? На данный момент нет проходных матчей, в каждом нужно бороться. Игра должна получиться интересной. Я надеюсь, что «Ахмат» не будет часто фолить, чтобы срывать атаки армейцев. А вот если будет много нарушений, то это, конечно, может повлиять на рисунок матча. Разумеется, я жду победы ЦСКА. Надеюсь, что так и случится», — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится в субботу, 28 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.