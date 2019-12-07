Валерий Непомнящий: «ЦСКА не мешало бы приобрести уже опытного мастера»

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» рассказал, какого игрока не хватает армейцам.

— После поражения от тульского «Арсенала» Виктор Гончаренко сказал: «Как обычно не можем минут 15 прийти в себя после пропущенного мяча». Это нормальное явление? Или молодой команде пора бы уже быстрее возвращаться в игру?

— Соглашусь с Гончаренко. Дело вот в чем. ЦСКА — все еще молодая команда. И по возрасту, и по тому, как она умеет держать удар. Не хватает условного Игнашевича, Вернблума, Березуцких. Таких людей просто-напросто сейчас там нет! Бывает, что ЦСКА имеет преимущество, владеет мячом, а потом в контратаке получает гол. И это становится серьезной проблемой. Не хватает пока опыта, чтобы сразу встать на ноги...

— Нужно еще подождать сезон?

— Да дело не в сезоне. ЦСКА не мешало бы приобрести уже опытного мастера. (Виталий Айрапетов)

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