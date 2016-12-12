Валерий Карпин: "Выбор Слуцкого нужно уважать"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "Известиям" подчеркнул, что решение экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого покинуть клуб нужно уважать. Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 года и является рекордсменом армейского клуба по количеству игр на посту главного тренера.

– Уход Слуцкого из ЦСКА – верное решение?

– Леонид Викторович решил, что ему надо отдохнуть. Работать, когда у тебя нет эмоций и желания, – не лучший вариант как для тренера, так и для клуба. Это – его выбор, и это нужно уважать.

– Кто будет следующим тренером ЦСКА?

– Без понятия. Но все говорят, что это будет Виктор Гончаренко.