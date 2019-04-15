Валерий Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин похвалил игру полузащитника команды Романа Еременко. Финский хавбек перешел в клуб из Ростова-на-Дону этой зимой. На даный момент он провел за "Ростов" 8 матчей в чемпионате и Кубке России, отметился 3 мячами и голевой передачей.

– Роман Еременко вышел на уровень до дисквалификации?

– Не знаю. Меня все устраивает и все нравится. Важно видеть игрока на тренировках. Я же до дисквалификации видел Романа только в матчах, поэтому не могу сравнивать.

– По тому, что видите сейчас, Еременко входит в топ-3 лучших футболистов чемпионата?

– По мне – да.

– А кто еще?

– Не скажу. Какая разница? (Сергей Егоров)

Полностью интервью Карпина - скоро в "СЭ"