Валерий Карпин: «Сочи» поступил мерзко. Я бы дал установку играть в квадрат"

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с матчем сезона-2019/20 против «Сочи». Из-за массовых заражений коронавирусом дончане выпустили на поле игроков молодежной команды и академии и проиграли 1:10. Позднее Карпин раскритиковал ситуацию с возобновлением сезона и назвал турнир «Роспотребнадзор чемпионат России».

— Слова про Роспотребнадзор-чемпионат России, было заготовлено, продумано, что сказать, как сказать. Не знал только, где сказать, — сказал Карпин в эфире передачи «Коммент Шоу» на YouTube. — Пресс-конференций не было, на флэш-интервью не в тему, вопросов таких не задавали. Вот в Оренбурге меня наконец-то спросили. Я ответил. Больше спрашивали даже не про «Ростов», а про «Оренбург», которому уже два поражения записали.

— Цитата Бышовца «нет предела человеческой мерзости» была кому-то персонально адресована?

— Всем. Не кому-то персонально. Начиная с «Сочи», заканчивая лигой.

— Вы считаете, что «Сочи» поступил мерзко?

— Да. Считаю, что да. Даже не в плане переноса, но еще и как потом вели себя на поле. Забивали седьмой-восьмой гол 16-летним детям и радовались. Это уже за гранью.

— А если бы вы столкнулись с такой ситуацией, как «Сочи», как бы вы команду готовили?

— Ну в первом тайме забили там четыре, и все. Стойте, катайте яйца.

— Ну если привозит центральный защитник?

— Дал бы установку: «Играем в квадрат, надо набрать сто касаний», допустим. На половине поля соперника.

— А это не другая форма унижения команды?

— По мне нет. Они так же бегали, не могли отобрать мяч, только им еще и забивали.