Валерий Карпин - о сравнении с Клоппом: "Может Клопп на Карпина похож?"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью пресс-службе клуба рассказал о своих новых очках. Из-за них его стали сравнивать с тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

– Поговорим про ваши очки. Когда успели приобрести? Почему выбрали такой вариант?

– Просто на них прогрессивные линзы, они должны быть большими. Выбрал в Ростове.

– Часто слышали про сравнение с Клоппом?

– Слышал. Ну и? Или может Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились?

– В лиге тренеры на матчах появляются в банальных спортивных костюмах. Вы выглядите гораздо более стильно, особенно на домашних матчах.

– Одеваюсь как обычно. Что есть, то и надеваю. Других вещей нет. Специально для матчей ничего не покупаю.