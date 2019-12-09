Валерий Карпин: «Мы находимся там, где находимся, вопреки всему»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что не придает большого значения тому, какое место занимает его команда в турнирной таблице чемпионата России. Он подчеркнул, что не думает о чемпионской гонке.

— Мне без разницы, на каком мы месте в таблице, — цитирует официальный сайт «Ростова» Карпина. — Сейчас мы на третьем месте, завтра можем быть на пятом. Не рассматриваю пока «Ростов» в чемпионской гонке и в лигочемпионской тоже. Да, мы этого хотим, да, мы находимся там, где находимся, вопреки всему.