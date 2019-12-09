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Валерий Карпин: «Мы находимся там, где находимся, вопреки всему»

21:51
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что не придает большого значения тому, какое место занимает его команда в турнирной таблице чемпионата России. Он подчеркнул, что не думает о чемпионской гонке.

— Мне без разницы, на каком мы месте в таблице, — цитирует официальный сайт «Ростова» Карпина. — Сейчас мы на третьем месте, завтра можем быть на пятом. Не рассматриваю пока «Ростов» в чемпионской гонке и в лигочемпионской тоже. Да, мы этого хотим, да, мы находимся там, где находимся, вопреки всему.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13140

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