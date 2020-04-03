Валерий Карпин мог перейти в «Ростсельмаш», но его призвал ЦСКА

Бывший игрок «Ростсельмаша» и экс-тренер-селекционер «Ростова» Валерий Синау рассказал, как в 1987 году в команду мог перейти 18-летний Валерий Карпин. Однако будущего главного тренера ростовчан взял ЦСКА из-за его призывного возраста. В составе ЦСКА Карпин выступал в сезоне-1988, после чего перешел в «Факел», а в 1990 году — в «Спартак».

— Расскажу историю, о которой мало кто знает. В 1987 году Карпин мог оказаться в «Ростсельмаше», — приводит слова Синау официальный сайт «Ростова». — Он был на сборе с командой «Спорт» из Таллина в Сочи, ее в то время тренировал Валерий Овчинников. Мы побеседовали, Карпин был согласен перейти к нам, но ЦСКА увел его у нас из-за призывного возраста.

Мне нравится, что «Ростов» при нем играет в очень креативный футбол. Много игроков высокого уровня, счастлив, что наша команда бьется за самые высокие места. Тем более с такими болельщиками. Был на игре в Грозном и видел, сколько ростовчан приехало! А что творится на «Ростов Арене», не описать словами. Очень надеюсь увидеть команду в еврокубках, «Ростов» заслуживает этого.