Валерий Карпин: «Мамаев не может быть готов и на 70 процентов»
17:53
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, чего ждет от игры против «Спартака», которая пройдет в рамках Кубка Париматч Премьер.
— Имеет значение, как футболисты будут выполнять то, что мы тренировали. Это самое интересное, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».
Что мы тренировали? Увидите, чего рассказывать.
Мамаев набирает форму, движется вперед. Он не может быть готов и на 70 процентов. Но потихоньку набирает.
Осипенко вливается хорошо, тренируется, схватывает достаточно быстро. Что будет дальше, посмотрим.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...