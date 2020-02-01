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Валерий Карпин: «Мамаев не может быть готов и на 70 процентов»

17:53
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, чего ждет от игры против «Спартака», которая пройдет в рамках Кубка Париматч Премьер.

— Имеет значение, как футболисты будут выполнять то, что мы тренировали. Это самое интересное, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Что мы тренировали? Увидите, чего рассказывать.

Мамаев набирает форму, движется вперед. Он не может быть готов и на 70 процентов. Но потихоньку набирает.

Осипенко вливается хорошо, тренируется, схватывает достаточно быстро. Что будет дальше, посмотрим.

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