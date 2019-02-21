Валерий Карпин: "Доволен трансферной кампанией "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" отметил, что доволен тем, как клуб провел зимнее трансферное окно.

– С одной стороны, "Ростов" заработал на продаже Ингасона, Гулиева и Скопинцева более 10 миллионов евро, с другой, болельщики вряд ли рады тому, что ушли лидеры. Как объясните фанатам перемены?

– Во-первых, надо сказать, что доволен трансферной кампанией клуба. Считаю, что по качеству исполнителей состав стал сильнее. Во-вторых – я не гендиректор, а тренер, цифр не знаю, но из прессы в курсе, что у "Ростова" есть долги еще пятилетней давности, их необходимо закрывать, иначе нам просто запретят заявлять новичков – к этим долгам нынешний менеджмент не имеет никакого отношения.

Тем же, кто недоволен продажей футболистов, могу предложить такой сценарий: допустим, что мы все-таки попали в еврокубки, но потом не получили лицензию от УЕФА по финансовому фэйр-плей. Что бы в этом случае говорили недовольные? И считаю, что нужно радоваться тому, что клуб зарабатывает на футболистах, приглашая их молодыми и давая шанс, а затем продавая за очень хорошие деньги. Да и вообще, считаю, нужно быть благодарным нынешнему президенту клуба, который удержал команду от падения в низший дивизион и который пытается вывести клуб на стабильное финансовое существование. (Сергей Егоров)

Полная версия интервью Валерия Карпина - скоро в "СЭ"