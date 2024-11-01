Гладилин: «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что «Краснодар» имеет все шансы по итогам сезона выиграть золотые медали РПЛ.

«Краснодар» — очень хорошая и опытная команда, у которой есть костяк. Есть тренер, который знает коллектив, уже имеет опыт работы в клубе, провел работу над ошибками после того, как работал предыдущий раз, поэтому они идут от победы к победе и будут бороться с «Зенитом» реально за чемпионство», — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

«Краснодар» после 13 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. «Зенит», идущий вторым, отстает от краснодарской команды на 3 очка.