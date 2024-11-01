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Сегодня, 07:06

Гладилин: «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что «Краснодар» имеет все шансы по итогам сезона выиграть золотые медали РПЛ.

«Краснодар» — очень хорошая и опытная команда, у которой есть костяк. Есть тренер, который знает коллектив, уже имеет опыт работы в клубе, провел работу над ошибками после того, как работал предыдущий раз, поэтому они идут от победы к победе и будут бороться с «Зенитом» реально за чемпионство», — приводит «Газета.Ru» слова Гладилина.

«Краснодар» после 13 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. «Зенит», идущий вторым, отстает от краснодарской команды на 3 очка.

Источник: «Газета.Ru»
Футбол
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
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