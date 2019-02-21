Валерий Газзаев: "Только глупые люди могут ставить крест на карьере Дзагоева"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выразил надежду, что через полгода полузащитник армейцев Алан Дзагоев вернется на поле. Футболисту была сделана операция по поводу разрыва крестообразных связок правого колена.

– Дзагоев перенес операцию по поводу "крестов" на правом колене. Некоторые специалисты уже говорят, что это конец карьеры. Ваше мнение?

– Алан получил одну из самых тяжелых травм в футболе. Надеюсь, что операция прошла успешно. Теперь очень многое зависит от того, как пройдет реабилитация. На нее как минимум уходит около полугода. Желаю ему терпения и здоровья, чтобы выдержал все эти испытания. Надеюсь на его характер и дух.

– Не смущает, что Алану уже 28 лет…

– Нет. Это хороший футбольный возраст. Думаю, через полгода Алан вернется в строй. Многие ведущие футболисты получали подобные травмы, но возвращались в футбол и успешно выступали. Например, Игорь Акинфеев. Так что я абсолютно уверен, что мы еще увидим Дзагоева на футбольном поле.

– То есть не ставите крест на его карьере?

– Боже упаси! Только глупые люди могут так говорить и ставить крест на карьере Алана.

– Деликатный момент. У Дзагоева летом заканчивается контракт с ЦСКА. Что делать клубу? Дилемма?

– Никакой дилеммы я здесь не вижу. Есть президент ЦСКА и главный тренер. Им решать. Все мы знаем, что Дзагоев – прекрасный игрок. А контрактные вопросы находятся в компетенции руководства клуба и тренерского штаба. (Виталий Айрапетов)