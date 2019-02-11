Валерий Газзаев: "Паредес – не звезда европейского уровня"

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью "СЭ" выразил мнение, что бывший футболист "Зенита", а ныне полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес не являлся важной фигурой для питерского клуба.

Напомним, что 24-летний аргентинец перешел из "Зенита" в парижский клуб в зимнее трансферное окно.

– Паредес – неплохой футболист центральной позиции, вряд ли его просто так пригласили в "ПСЖ", но… Не сказать, что это звезда европейского уровня, да и не оказывал он такое же влияние на игру "Зенита", как Данни в лучшие годы или как Халк. Те принесли гораздо больше пользы сине-бело-голубым, в том числе завоевали с клубом много трофеев. Не считаю, что игра "Зенита" пострадает без Паредеса, – сказал Газзаев. (Дмитрий Симонов)

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