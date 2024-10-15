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Судейство

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Валерий Газзаев: «Наши судьи должны расти и работать над собой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил уровень судейства в РПЛ, а также поделился мыслями о работе арбитров в важных матчах.

«Судьи — это тоже живые люди, которые ошибаются. Но когда этих ошибок становится много, приходится говорить о низкой квалификации наших арбитров. Наши судьи тоже должны расти и работать над собой. Одно неверное решение арбитра может перечеркнуть усилия всей команды, которая стремится к хорошему результату. Так что судьи, особенно в важных матчах, не должны допускать ошибки», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов предложил создать общественный совет с участием игроков и тренеров команд РПЛ. Он выступил с таким заявлением после того, как в матчах с участием клуба судьи принимали спорные решения не в пользу махачкалинцев.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
Валерий Газзаев
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