Валерий Газзаев: «Когда ЦСКА повел в счете в Уфе, то не надо было прижиматься к воротам»

Зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» прокомментировал итог матча 13-го тура чемпионата России «Уфа» — ЦСКА (1:1). 65-летний российский специалист считает, что армейцам не следовало уходить в оборону при счете 1:0 в их пользу.

— Прочитал интервью Влашича: «Мы оборонялись весь второй тайм — против «Уфы»...» Безусловно, ко всем клубам надо относиться с уважением: «Уфа» — зубастая команда, крепкий середняк. Да и не дело футболиста — комментировать стиль игры своей команды. С другой стороны, эмоции Влашича можно понять. Этот игрок благодаря своим атакующим действиям выделяется не только в ЦСКА, но и на фоне всего чемпионата. У него есть здоровые амбиции. В той ситуации, когда армейцы повели в счете в Уфе, они не должны были прижиматься к воротам и терять очки.

Здесь хотел бы затронуть глобальный вопрос. Чем больше в национальном первенстве стабильных и сильных клубов, тем выше становится средний уровень чемпионата, потому что аутсайдеры и середняки начинают тянуться за лидерами и зрительский интерес растет.

В России же в последние годы это были «Зенит» и ЦСКА, плюс «Локомотив» исключительно в те периоды, когда во главе команды стоял Юрий Семин. (Дмитрий Симонов)

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