Валерий Газзаев: "Динамо" – клуб с богатейшими традициями, и их надо возвращать"

Знаменитый отечественный тренер, четырехкратный чемпион страны и обладатель Кубка УЕФА, сейчас зампреда Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" признался, что рад амбициозным целям нового руководства "Динамо".

– Говорят, что после смены руководства перед "Динамо" в будущем сезоне, наконец, поставят амбициозную цель – бороться за еврокубки.

– Это радостно и символично – новое руководство, новый стадион, новые цели. "Динамо" – клуб с богатейшими традициями, и их надо возвращать. Сейчас появилась великолепная современная инфраструктура – ей нужно качественно соответствовать. Да и в принципе, "Динамо" не к лицу биться за выживание и кидать шапки вверх, радуясь сохранению места в премьер-лиге. Необходимо показывать высокие результаты и стремиться снова стать флагманом отечественного футбола, как это было в советское время. (Дмитрий Симонов)

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