«Валера, верим». Солистка группы Reflex призналась в любви к «Ростову»
Солистка группы Reflex Ирина Нельсон пожелала успехов главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Видеообращение с певицей опубликовано в Instagram клуба.
— Валера, верим, — сказала Нельсон.
— «Желто-синий — самый сильны». Об этом знает даже солистка группы Reflex Ирина Нельсон.
Она призналась в любви к клубу и ждет приглашения на «Ростов Арену». Ну и конечно, она, как и все мы, верит в Валеру. Ой, ну то есть в Валерия Георгиевича Карпина, — отмечается в сообщении под видео.
«Желто-синий — самый сильный» ?? - об этом знает даже солистка группы Reflex @irinanelson Ирина Нельсон. • Она призналась в любви к клубу и ждет приглашения на «Ростов Арену» . Ну и конечно, она, как и все мы, верит в Валеру. Ой, ну то есть в Валерия Георгиевича Карпина! #мыростов #reflex #фкростов