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«Валера, верим». Солистка группы Reflex призналась в любви к «Ростову»

13:16

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон пожелала успехов главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Видеообращение с певицей опубликовано в Instagram клуба.

— Валера, верим, — сказала Нельсон.

— «Желто-синий — самый сильны». Об этом знает даже солистка группы Reflex Ирина Нельсон.
Она призналась в любви к клубу и ждет приглашения на «Ростов Арену». Ну и конечно, она, как и все мы, верит в Валеру. Ой, ну то есть в Валерия Георгиевича Карпина, — отмечается в сообщении под видео.

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