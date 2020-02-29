Валентина Яшина впервые посетила обновленный стадион «Динамо»

Валентина Яшина, вдова легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина, впервые посетила обновленный стадион бело-голубых, который носит имя ее мужа, где обратилась с речью перед началом матча «Динамо» — «Спартак» 20-го тура Тинькофф — Чемпионата России.

Перед началом матча трогательную речь с трибуны арены произнесла Валентина Тимофеевна Яшина, впервые посетившая реконструированный стадион «Динамо». — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 29, 2020