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Валентина Яшина впервые посетила обновленный стадион «Динамо»

16:46
Валентина Яшина. Фото Константин Алексеев, "СЭ"
Валентина Яшина. Фото Константин Алексеев, "СЭ"
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Валентина Яшина, вдова легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина, впервые посетила обновленный стадион бело-голубых, который носит имя ее мужа, где обратилась с речью перед началом матча «Динамо» — «Спартак» 20-го тура Тинькофф — Чемпионата России.

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