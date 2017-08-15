Вадим Скрипченко: "С оптимизмом принял предложение "Анжи"

Новый главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко отметил, что с начала сезона следил за чемпионатом России. Специалист подчеркнул, что работа в махачкалинском клубе – вызов для него.

– С первой игры "Анжи" с ЦСКА я наблюдал старт российского чемпионата, – цитирует клубная пресс-служба Скрипченко. – Мне было интересно, на каком уровне подготовки находятся команды, какие в них произошли изменения. Безусловно, даже оставаясь вне работы, я был заинтересован в том, чтобы следить за чемпионатом России, чтобы иметь представление о командах. Это своего рода творческий интерес, и плюс меня не покидала мысль о том, что мне может поступить предложение работы в качестве главного тренера.

Что касается "Анжи", то конечно же я имел представление о команде, но оно было поверхностное. В основном из тех игр, которые я видел по телевидению. Это игра с ЦСКА и с "Динамо", которую я смотрел более пристально. Естественно, какое-то впечатление у меня сложилось. Сейчас же, в процессе работы, когда команда соберется, мы сможем более детально познакомиться как с игроками, так и их возможностями в тренировочном процессе для того, чтобы как можно быстрее реализовать их возможности в игре.



– Вы приступаете к работе практически без раскачки. Уже в субботу вам предстоит игра с "Рубином". Понятно, что каких-либо кардинальных изменений ожидать не приходится, но что все-таки поменяете?



– Конечно, времени не так много, но это определенный вызов и не использовать этот шанс было бы неправильным с моей стороны. Поэтому повторюсь, я с оптимизмом принял предложение "Анжи". Ближайшие матчи не оставляют много времени на детальное изучение возможностей команды. Но, тем не менее, тут и проявится умение тренерского штаба работать с листа, выбрать все лучшее, что есть у команды, определить оптимальный состав, поднять эмоциональный и психологический фон у команды после неудачного старта. Вот это и есть сейчас главная задача.

Что касается технико-тактических моментов, то, безусловно, нашей задачей будет изучение соперника. Принципы работы Курбана Бердыева известны по его плодотворной деятельности в "Ростове". Это он сейчас прививает в "Рубине". Поэтому глобального новшества для нас не будет в плане направления игры соперника, но тем не менее нам нужно будет хорошо подготовиться. Это и будет нашей основной задачей. Плюс тренировочный процесс. За эти три дня до игры мы должны свои наработки подготовить непосредственно к этому матчу для соперника, чтобы постараться получить положительный результат.