Вадим Скрипченко: "До конца трансферного окна постараемся усилить "Анжи"

Новый главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко отметил, что выработает философию футбола команды после знакомства с коллективом, информирует клубная пресс-служба. Специалист подчеркнул, что команда будет работать на максимуме в каждом матче.

– В какой футбол ваша команда будет играть?



– Философия – тонкое дело. Чтобы уже обладать какой-то игровой философией, нужно обладать определенным подбором футболистов. Я считаю, что на сегодняшний день команда хорошо укомплектована. Безусловно, до конца трансферного окна мы определенные позиции постараемся усилить, в силу наших возможностей. Исходя из этого скажу, что в ближайших матчах мы будем отталкиваться от игры соперников, и постараться на тех слабых местах, которые безусловно есть у "Рубина" и "Уфы" использовать свои сильные стороны. Поэтому говорить о какой-то философии на сегодняшний день не приходится. Я думаю, что в процессе дальнейшей работы, с ознакомлением с командой и в процессе тренировок мы выработаем определенную философию. Пока наша задача работать на результат.



– Что для вас имеет определяющее значение – результат или же красивая игра? А может, и симбиоз этих двух понятий?



– Думается, что будет неправильным говорить, что на данный момент для нас не важна будет игровая философия или же результат. Естественно, чтобы получать удовольствие от игры и чтобы у нас было хорошее настроение, нам нужен результат. Но нельзя говорить, что с меня сейчас меньше спроса. Об этом хотелось бы меньше всего думать. Я завтра встречусь с командой, и я им скажу: "Парни, вы все прекрасно умеете играть в футбол и давайте сегодня не смотреть на турнирную таблицу. У нас есть двадцать четыре сражения, в которых мы должны выходить на поле и просто-напросто свою гордость, амбиции и мотивацию стараться максимально проявить, чтобы добиваться хорошего результата". Когда появится результат, то появится и рисунок у команды. Однозначно ребята будут получать удовольствие от игры, и тогда мы свое настроение и улучшим. Каждый матч для нас важен, и в каждом матче мы постараемся сработать по максимуму.