Вадим Шаблий: "У Швеца не будет никаких аргументов в КАС"

Футбольный агент Вадим Шаблий в эфире "СЭ" – о проблемах с полузащитником "Ахмата" Антоном Швецом.

– Да, игрок переживает. У него зарплата была около трех тысяч, потом возросла в четыре раза. А потом еще больше. Мы во всех переговорах участвовали. У Швеца не будет никаких аргументов в КАС.

Все в договоре прописано. Антон десять раз все прочитал. Когда он не знал, не было ни папы, ни агентов. Мы сделали для него добро, он попал в клуб, в сборную. Парень начал прогрессировать.

Мы знали, что Кононов может работать с такими игроками. Мы же тоже хотим, чтобы Антон перешел в "Зенит" или "Спартак", потому что есть агентские. Он говорит, что у нас нет российской лицензии. Но я не знаю такой лицензии. У меня международная лицензия, которая действует везде, кроме Белоруссии.

Папа ходил на переговоры в "Спартак". Там были Агузаров, Грамматиков. Тогда Антон поддерживал нас. Но это не искренний человек во всем. Теперь меняет свои слова.