Вадим Шаблий: "Швец должен заплатить 1 миллион евро, чтобы разорвать контракт с нами"

Вадим Шаблий, агент полузащитника "Ахмата" Антона Швеца, в эфире "СЭ" сообщил, что игрок не может в одностороннем порядке разорвать юридическое соглашение с ним. По его словам, сумма неустойки составляет 1 миллион евро.

- Швец же сам подписывал этот контракт. Там неустойка 1 миллион евро, - заявил Шаблий. - Он же видел это соглашение, хотя говорит, что ничего не знал. Это все Грамматиков (генсек Профсоюза футболистов и тренеров - прим. СЭ) вместе с его папой. Понятно, что за спиной папы кто-то стоит. Чтобы не выносить все имена на люди, всем якобы занимается папа.

Мы уже сделали несколько обращений к Антону, он на них не ответил. Теперь будем подавать жалобу в КАС. Там все быстро рассмотрят, потому что у нас один арбитр по договору. Да и вообще в контракте всего две страницы.